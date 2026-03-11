Gazzetta: “Fiorentina, onorare la Conference anche se il pensiero va al campionato”

Viola News
Il peso della Conference League per la Fiorentina
La settimana della verità della Fiorentina è cominciata ieri con il ritorno al Viola Park della squadra, dopo il lunedì di riposo servito a eliminare le scorie dello 0-0 in casa col Parma.

La missione è chiara: onorare la Conference League pur nella consapevolezza che il pensiero dominante deve essere rivolto al campionato, dove per la prima volta da tempo immemore la Viola si trova fuori dalle ultime tre posizioni ma con un solo punticino di vantaggio sulla terzultima, la Cremonese, che andrà difeso e possibilmente aumentato nello scontro diretto di lunedì 16 allo Zini.

Perciò in Europa Paolo Vanoli darà spazio ai giovani, come è già accaduto nel playoff con lo Jagiellonia. Contro il Rakow largo a chi in A sta trovando poco spazio, come le tre F Fortini, Fabbian e Fazzini, tutti e tre titolari nel 3-0 dell'andata in Polonia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

