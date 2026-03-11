Nazione: “Vanoli e quella scelta dalla Fiorentina Primavera per l’attacco viola”

Non solo Fabbian,la Nazione lancia un'altra opzione per l'attacco viola. Terza figurina utilizzabile: Riccardo Braschi, giovane centravanti (classe 2006) che con la maglia dei baby-viola ha segnato 15 gol. Punta centrale, destro potente e fisicamente ben strutturato, Braschi è senza dubbio un attaccante pronto alle prime, indispensabili, apparizioni nella squadra maggiore.