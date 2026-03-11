Nazione: “Vanoli e quella scelta dalla Fiorentina Primavera per l’attacco viola”

Non solo Fabbian,la Nazione lancia un'altra opzione per l'attacco viola. Terza figurina utilizzabile: Riccardo Braschi, giovane centravanti (classe 2006) che con la maglia dei baby-viola ha segnato 15 gol. Punta centrale, destro potente e fisicamente ben strutturato, Braschi è senza dubbio un attaccante pronto alle prime, indispensabili, apparizioni nella squadra maggiore.
Da qui, dunque, anche l'eventualità che proprio l'appuntamento di domani sera possa essere un'occasione da non sottovalutare. Magari per accendere quella mitraglia stile-Bati con cui Braschi ama festeggiare i suoi gol. Vedremo.
Tutto, sia chiaro, dipenderà dalle intenzioni di Vanoli che però potrebbe cavalcare la situazione anche con la prospettiva di di valorizzare - per il club - quei giovani talenti che in altre situazioni sarebbe stato più complicato utilizzare. Il mini-valore della Conference, dunque, può portarsi dietro un'opportunità essenziale nella direzione della rosa del futuro.
