La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla Conference della Fiorentina. L'obiettivo è provare a ipotecare la qualificazione ai quarti già all'andata per volare più leggeri tra una settimana in Polonia, dove si giocherà il ritorno degli ottavi. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)
Gazzetta dello Sport
Gazzetta nello spogliatoio viola: “Facce cupe e silenzio dopo il pareggio col Parma”
In queste ore il tecnico, coadiuvato da Fabio Paratici, ha dovuto lavorare soprattutto sulla testa, per ricostruire certezze dopo i quattro gol - indolori ma pesanti da digerire - incassati nel ritorno con lo Jagiellonia, e il punto in due gare tra Udinese e Parma. C'erano facce cupe e silenzio nello spogliatoio domenica, la brutta prestazione e la contestazione dei tifosi hanno lasciato il segno, ma il diesse e l'allenatore hanno invitato i ragazzi a guardare sopratutto il passo avanti in classifica, senza però dimenticare che la risalita per la salvezza è appena cominciata.
La Conference sarà utile per ritrovare autostima ed entusiasmo ma non bisogna rischiare di perdere altri uomini: dopo l'infortunio di Manor Solomon nell'ultimo match europeo(l'ala israeliana proverà a rientrare contro l'Inter, più facile che ci riesca dopo la sosta), Vanoli sarà ancora più cauto.
