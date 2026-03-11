Gazzetta nello spogliatoio viola: “Facce cupe e silenzio dopo il pareggio col Parma”

In queste ore il tecnico, coadiuvato da Fabio Paratici, ha dovuto lavorare soprattutto sulla testa, per ricostruire certezze dopo i quattro gol - indolori ma pesanti da digerire - incassati nel ritorno con lo Jagiellonia, e il punto in due gare tra Udinese e Parma. C'erano facce cupe e silenzio nello spogliatoio domenica, la brutta prestazione e la contestazione dei tifosi hanno lasciato il segno, ma il diesse e l'allenatore hanno invitato i ragazzi a guardare sopratutto il passo avanti in classifica, senza però dimenticare che la risalita per la salvezza è appena cominciata.