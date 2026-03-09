FOTO – La Fiorentina ha bisogno di lui e Solomon risponde presente: lo scatto al VP

Giorno di allenamento al Viola Park, in particolare per chi sta recuperando da un infortunio. Da una parte infatti, lo staff viola sta facendo carte false per recuperare Moise Kean con la Cremonese.
Manor Solomon verso il rientro?
Ma insieme all'ex Juventus, anche Manor Solomon sta proseguendo il suo periodo di recupero dopo lo stop nella sfida contro lo Jagiellonia. Questa Fiorentina ha assolutamente bisogno di lui e sui social l'esterno viola ha risposto presente con una storia che ritrae la palestra del Viola Park.
L'ex Tottenham dovrebbe rientrare dopo la sosta di marzo, ma proverà a esserci per la sfida contro l'Inter del 22, al Franchi. Ecco la foto:
