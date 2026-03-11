CorFio: “Fiorentina-Comune, accordo per il Franchi! Cifre e cosa ottiene il club”

Il Corriere Fiorentino rivela una notizia importante sul fronte Franchi

Redazione VN 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 08:00)

La Fiorentina e il Comune di Firenze stanno lavorando a un accordo per il restyling dello Stadio Artemio Franchi. La bozza prevede un investimento di circa 55 milioni di euro a testa tra pubblico e club, con altri 30 milioni possibili per opere accessorie come sky box e aree vip. Questo permetterebbe di completare anche il secondo lotto dei lavori tramite project financing, così da portare a termine la ristrutturazione dell’impianto. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)

La sindaca Sara Funaro deve presentare entro luglio a UEFA e FIGC le coperture finanziarie dello stadio per mantenere Firenze tra le città candidate a ospitare gli UEFA Euro 2032. Intanto la Fiorentina, con il direttore generale Alessandro Ferrari, sta discutendo con il Comune i dettagli dell’accordo e aggiornando la proprietà, in particolare Giuseppe Commisso, che deve ancora dare l’approvazione definitiva dagli Stati Uniti.

Un punto centrale per il club è ottenere maggiore controllo su costi e tempi del secondo lotto dei lavori, anche investendo più dei 55 milioni previsti. In cambio la società vorrebbe una concessione lunga e meno onerosa dello stadio, ipotizzata intorno ai 50 anni. Se l’accordo verrà firmato, la Fiorentina non avrà uno stadio di proprietà ma potrà gestire un Franchi rinnovato per decenni, aggiungendo un importante asset economico dopo il Viola Park. Lo scrive il Corriere Fiorentino.