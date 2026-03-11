La stagione di Albert Gudmundsson con la Fiorentina finora ha deluso le aspettative. Dopo 29 giornate di campionato, il fantasista islandese ha inciso poco rispetto a quanto mostrato in passato con il Genoa: in 24 presenze ha segnato solo quattro gol e fornito tre assist. Numeri modesti per un giocatore chiamato a fare la differenza con giocate decisive, soprattutto in una squadra che ha faticato molto in stagione. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)
Corriere dello Sport
CorSport: “Firenze discute Gudmundsson, l’oggetto misterioso. C’è ancora tempo?”
Le difficoltà non dipendono solo dal giocatore, ma anche dal rendimento collettivo della Fiorentina, che ha attraversato una stagione complicata. L’ultimo gol di Gudmundsson risale al 7 gennaio allo Stadio Olimpico nel 2-2 contro la Lazio; da allora ha comunque contribuito con un assist nel pareggio contro il Milan e nella vittoria contro il Bologna, ma la sua presenza è diventata sempre meno incisiva.
Nonostante ciò, attribuire a Gudmundsson la responsabilità dei risultati negativi sarebbe ingiusto. La squadra di Paolo Vanoli ha alternato pochi successi a diverse sconfitte e pareggi, e la qualità del numero 10 resta fondamentale. Con il campionato entrato nella fase decisiva e con giocatori come David de Gea tra i protagonisti della rosa, la Fiorentina ha ancora bisogno del talento e della personalità di Gudmundsson per cambiare il corso della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
