Cecchi: “Gudmundsson delusione più fragorosa. A fine stagione bisogna far pulito”

Stefano Cecchi (IL PARERE ALLA NAZIONE), giornalista e opinionista di fede viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "A Pranzo con Il Pentasport". Ecco le sue parole dopo il triste pareggio della Fiorentina con il Parma:
"Adesso bisogna andare a Cremona e non perdere. In questo modo, la salvezza non sarà un'utopia. Ma non ti puoi permettere di non vincere"
Che fare? Questo quello che mi chiedo ieri: da una parte c'è l'anima dell'agonia, la parte più razionale. Mentre il cuore mi chiede, Cecchi perché tifi Fiorentina? La vita è fatta di ostacoli, ma noi abbiamo fedi e siamo diversi. E dobbiamo esserlo anche adesso, non dobbiamo essere noi spengere la speranza della classifica. Io mi lamentavo, ma noi da ieri siamo fuori dalla zona retrocessione. Non dobbiamo arrendersi proprio questo. Adesso bisogna andare a Cremona e non perdere. In questo modo, la salvezza non sarà un'utopia. Ma non ti puoi permettere di non vincere. La Fiorentina è tornata "pioliana", non ha il fuoco dentro. Prima ci si arrabbiava con Ranieri perché eccessivo, adesso dobbiamo arrabbiarci per l'opposto. Sono spenti. Fiorentina figlia di errori di mercato, che Paratici non ha corretto. Si spegne Fagioli e si spegne la Fiorentina. Mi aspettavo un aiuto in più, ma è arrivato solo da Solomon. Ieri Fabbian e Brescianini erano in panchina. Gudmundsson? La delusione più fragorosa, un piccolo campione che è rimasta un'ipotesi. Mercato? Se ci salviamo dobbiamo far pulito, il gruppo non funziona.
