Galli duro: “Fiorentina, fai silenzio stampa! Quando parlano fanno solo figuracce”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto duramente a Lady Radio attaccando il modo di comunicare della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
La partita contro il Parma lascia davvero senza parole. La Fiorentina continua a rimandare alla domenica successiva il momento in cui dovrebbe chiudere il discorso salvezza, e questo mi fa tornare alla mente l’anno della retrocessione. Non si vede lotta, non si vede anima. Io chiederei il silenzio stampa. È possibile farlo? Parlano troppo e finiscono solo per fare danni o brutte figure. In un momento così delicato servirebbe stare zitti, anche per evitare fraintendimenti. Dovrebbe parlare solo Vanoli, oppure neanche lui. Piuttosto facciano parlare Paratici. Ieri, tra l’altro, in panchina c’era praticamente tutto il mercato. Ranieri ha detto che la squadra ha difeso bene, ma il Parma davanti chi aveva? Sembrava quasi che volessero prendere gol anche da loro
