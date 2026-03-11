La Fiorentina torna a giocare in Conference League con l’andata degli ottavi di finale a Firenze, un impegno internazionale che contrasta con le preoccupazioni legate al campionato. Per la partita contro il Rakow, l’allenatore Paolo Vanoli dovrà gestire turnover e scelte prudenti, soprattutto in attacco. Con l’assenza certa di Moise Kean, resta aperto il dubbio su chi guiderà l’attacco viola.
La Nazione
Nazione: “Vanoli e quella scelta per l’attacco studiata da Vincenzo Italiano”
Tra le opzioni c’è Roberto Piccoli, ma le probabilità che parta titolare sono basse: potrebbe essere risparmiato per la delicata sfida di campionato contro la Cremonese, considerata decisiva per la salvezza. Per questo motivo lo staff tecnico potrebbe evitare rischi in una partita europea ritenuta meno determinante per la stagione complessiva. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)
Un’alternativa concreta è l’utilizzo di Giovanni Fabbian come “falso nueve”, soluzione tattica già studiata in passato da Vincenzo Italiano. Fabbian ha caratteristiche utili per quel ruolo, come inserimenti e visione di gioco, e potrebbe diventare il punto di riferimento offensivo nelle prossime partite di Conference League, mentre resta anche l’ipotesi di lanciare il giovane della Primavera Braschi. Lo scrive La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA