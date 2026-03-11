CorFio rivela: “Visita medica specialistica per Kean. Ecco come sta l’attaccante”

Tutto gira intorno alla trasferta di Cremona. Anche con la Conference alle porte (domani sera al Franchi si gioca l’ottavo di finale d’andata), l’ombelico del mondo viola resta inevitabilmente la salvezza: contro i polacchi del Rakow insomma vedremo una Fiorentina stravolta nella formazione, forse ancora di più rispetto a quello che è già accaduto contro il Jagiellonia. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)

Molto, da questo punto di vista, dipenderà dalle condizioni di Kean. Il centravanti infatti è assolutamente imprescindibile per i viola, ma ancora soffre del dolore alla tibia che lo ha tenuto fuori dai giochi col Parma. Nei giorni scorsi Moise si è sottoposto a una visita specialistica e a cure specifiche, ma il problema al momento resta e lo staff medico — a oggi — non sa se potrà metterlo a disposizione di Vanoli in vista di lunedì.