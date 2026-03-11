Gazzetta: “Allegri vuole Kean, ma non vale 62mln. Si tratterà”. E c’è una curiosità

Massimiliano Allegri vuole Moise Kean. Un attaccante che sia veloce, per dettare la profondità, e che abbia anche spessore per vincere i duelli di forza. La stagione con la Fiorentina è stata finora deludente, per questo la clausola da 62 milioni ha un peso relativo : peraltro è attiva solo per i primi quindici giorni di luglio. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)

La cifra non rispecchia l'attuale valore del giocatore, otto gol in 24 partite di campionato. Il prezzo è dunque scontabile e il Milan riproverà a capire di quanto: lo aveva già fatto nelle scorse sessioni di mercato (quando il valore della clausola era più basso di dieci milioni) e lo farà anche nelle prossime settimane. Kean e Max hanno condiviso tre stagioni in bianconero, con 102 presenze e 14 gol: i numeri dicono che Moise aveva buona considerazione, anche se la fiducia di Allegri non era stata ripagata da un gran numero di reti.