Massimiliano Allegri vuole Moise Kean. Un attaccante che sia veloce, per dettare la profondità, e che abbia anche spessore per vincere i duelli di forza. La stagione con la Fiorentina è stata finora deludente, per questo la clausola da 62 milioni ha un peso relativo: peraltro è attiva solo per i primi quindici giorni di luglio. (RASSEGNA VN - VISITE PER KEAN, NEWS FRANCHI E IL TURNOVER DI VANOLI)
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Allegri vuole Kean, ma non vale 62mln. Si tratterà”. E c’è una curiosità
La cifra non rispecchia l'attuale valore del giocatore, otto gol in 24 partite di campionato. Il prezzo è dunque scontabile e il Milan riproverà a capire di quanto: lo aveva già fatto nelle scorse sessioni di mercato (quando il valore della clausola era più basso di dieci milioni) e lo farà anche nelle prossime settimane. Kean e Max hanno condiviso tre stagioni in bianconero, con 102 presenze e 14 gol: i numeri dicono che Moise aveva buona considerazione, anche se la fiducia di Allegri non era stata ripagata da un gran numero di reti.
L'esperienza alla Fiorentina, con un posto da titolare garantito e la fiducia costantemente rinnovata, ha restituito un giocatore diverso, titolare anche nell'Italia di Gattuso. Guadagna 4,5 milioni all'anno, cifra da top riconosciuta dopo l'ultimo adeguamento firmato il 30 agosto scorso.
Curiosità che potrebbe, se non facilitare la trattativa, almeno spingere Moise verso Milano: oltre a ritrovare il vecchio allenatore, formerebbe per la prima volta in campo la coppia con l'amico Rafa Leao, finora semplice compagno di duetti musicali. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
