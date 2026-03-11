CorFio: “Lo spettro della B aleggia al VP. Ma tutti giurano fiducia in Vanoli”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla figura di Paolo Vanoli. l gioco dei nomi e della formazione da azzeccare comunque non sposta di una virgola il concetto base: la Fiorentina vive un momento complicato, dal punto di vista psicologico(la squadra era a terra per lo 0-0 col Parma) e da quello fisico, visto che dopo il richiamo della preparazione voluto da Vanoli una volta assunto alla guida tecnica viola, il gruppo adesso sembra aver perso brillantezza.