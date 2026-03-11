CorFio: “Lo spettro della B aleggia al VP. Ma tutti giurano fiducia in Vanoli”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla figura di Paolo Vanoli. l gioco dei nomi e della formazione da azzeccare comunque non sposta di una virgola il concetto base: la Fiorentina vive un momento complicato, dal punto di vista psicologico(la squadra era a terra per lo 0-0 col Parma) e da quello fisico, visto che dopo il richiamo della preparazione voluto da Vanoli una volta assunto alla guida tecnica viola, il gruppo adesso sembra aver perso brillantezza.
Il Corriere Fiorentino sulla futuro di Paolo Vanoli
Lo spettro della B aleggia al Viola Park, anche se tutti, squadra, dirigenti e staff, giurano che c’è unità di intenti e compattezza intorno alla figura dell’allenatore.
