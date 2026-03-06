Sentite Malesani: “Viola, dovevi tenere Palladino. L’arrivo di Pioli ha influito”

La Gazzetta dello Sportha intervistato Alberto Malesani, doppio ex di Fiorentina e Parma. L'ex allenatore dei viola ha commentato la stagione negativa della squadra di Paolo Vanoli: (RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA)
"Prendiamo Moise Kean, che per me è una delle migliori punte italiane: la scorsa stagione è stato strepitoso, segnando 25 gol tra campionato e coppe, adesso anche lui è sotto tono"
Difficile dirlo per chi non è dentro e non può sapere come stiano veramente le cose, però la vedo come la classica stagione nata male. Può succedere quando non hai le idee chiare: la squadra aveva trovato una continuità con Raffaele Palladino in panchina e il cambio di allenatore ha influito negativamente. La Fiorentina non è partita bene, è rimasta indietro e cosi si è ritrovata senza accorgersene in una situazione complicata. Credo che adesso il problema della squadra sia soprattutto a livello mentale, perché le qualità ci sono. Prendiamo Moise Kean, che per me è una delle migliori punte italiane: la scorsa stagione è stato strepitoso, segnando 25 gol tra campionato e coppe, adesso anche lui è sotto tono
