CorFio: “Lo dice Allegri e vale anche per la Fiorentina. Si decide tutto a marzo”

Per la Fiorentina questa regola vale più che mai. A inizio stagione nessuno immaginava i viola impegnati contemporaneamente in Conference League e soprattutto in una difficile lotta per non retrocedere. Mese dopo mese la squadra non è riuscita a uscire da questa situazione e ora, arrivati a marzo, si entra davvero nel momento decisivo. La classifica è molto corta: Genoa a 27 punti e poi Cremonese, Lecce e Fiorentina a 24, con poche lunghezze a separare diverse squadre coinvolte.

Nelle prossime settimane saranno determinanti gli scontri diretti e ogni punto avrà un peso enorme. Il calendario prevede sfide cruciali, a partire da Fiorentina-Parma e dal confronto tra Lecce e Cremonese, mentre il Genoa affronterà la Roma. Nei turni successivi ci saranno altri incroci delicati, tra cui lo scontro diretto tra Fiorentina e Cremonese e la sfida dei viola con l’Inter, oltre agli impegni in Conference League. In circa due settimane la Fiorentina giocherà cinque partite decisive tra campionato e coppa: una fase che potrebbe determinare il destino di una stagione molto complicata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.