CorSport su De Gea: “David, che declino! Peggio di lui solo Montipò del Verona”

Il Corriere dello Sport si sofferma su David De Gea. Le polemiche non nascono soltanto dalle recenti dichiarazioni. A far discutere è soprattutto il rendimento del classe '90, a maggior ragione se correlato alla prima superlativa stagione in Italia.

L'anno scorso era un fattore positivo, quest'anno il contrario: è questo quello che suggerisce un numero, ovvero quello degli xG evitati. Si tratta di una statistica avanzata che cerca di misurare l'impatto dei portieri. Accanto al nome di De Gea c'è un -3,4, vale a dire: in parole povere, la Fiorentina avrebbe dovuto prendere circa 3-4 gol in meno, questo significa che l'ex United pesa in negativo sul fatturato difensivo della squadra di Paolo Vanoli (peggio di lui solo Montipò del Verona, -9,3 xGe).