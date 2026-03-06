La Nazione si sofferma sui valori dei giocatori di Fiorentina e Cremonese.Moise Kean secondo transfermarkt.com ha un valore di 45 milioni di euro.
Nazione: “Kean contro Bondo, una differenza di valore colossale”
La Nazione sui numeri di Fiorentina e Cremonese
Valore molto più alto, fra l'altro, nelle carte contrattuali tra il giocatore e il club viola, grazie a una clausola rescissoria che si assesta sui 62 milioni.
Il calciatore con la valutazione più elevata nella Cremonese? E' il centrocampista Bondo, 'dato' a 8,5 milioni di base e con una quotazione di mercato che può arrivare a 12 milioni.
