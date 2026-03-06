Nazione incredula: “Fiorentina, la Cremonese costa tre volte meno!”. Tutti i numeri

La situazione della Fiorentina nella lotta per non retrocedere assume un peso particolare se si guarda anche al lato economico.(RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA) Prima ancora dei numeri, è evidente che pochi club in questa zona della classifica possono permettersi giocatori di alto livello come Kean in attacco, Gudmundsson come jolly offensivo, Fagioli a centrocampo, gli esterni Dodô e Gosens e in porta una figura di grande esperienza come De Gea. La presenza di questi nomi evidenzia il potenziale della squadra viola, che sulla carta dovrebbe avere ambizioni ben diverse dalla semplice salvezza.