La situazione della Fiorentina nella lotta per non retrocedere assume un peso particolare se si guarda anche al lato economico.(RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA) Prima ancora dei numeri, è evidente che pochi club in questa zona della classifica possono permettersi giocatori di alto livello come Kean in attacco, Gudmundsson come jolly offensivo, Fagioli a centrocampo, gli esterni Dodô e Gosens e in porta una figura di grande esperienza come De Gea. La presenza di questi nomi evidenzia il potenziale della squadra viola, che sulla carta dovrebbe avere ambizioni ben diverse dalla semplice salvezza.
La Nazione
Nazione incredula: “Fiorentina, la Cremonese costa tre volte meno!”. Tutti i numeri
Secondo i dati di Transfermarkt, il valore complessivo della rosa della Fiorentina sfiora i 250 milioni di euro (circa 247 milioni). Una cifra molto alta, che però contrasta con il rendimento stagionale e con il fatto che il club sia coinvolto nella lotta per non retrocedere. Questo divario diventa ancora più evidente confrontando il valore della rosa viola con quello delle altre squadre impegnate nella stessa battaglia.
La Cremonese, ad esempio, vale circa 75 milioni di euro, cioè oltre tre volte meno della Fiorentina, mentre il Lecce e il Verona si fermano intorno ai 90 milioni. Il Pisa supera di poco i 100 milioni (111,8), mentre il Genoa arriva a circa 134 milioni, comunque lontano dal valore della squadra viola. Questo confronto rende la situazione della Fiorentina ancora più paradossale: una rosa molto più costosa rispetto alle rivali che, nonostante tutto, si trova a lottare con loro per evitare la Serie B. Lo scrive la Nazione.
