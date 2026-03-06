Tiene banco la polemica intorno a David De Gea dopo le sue parole nel post partita di Udinese-Fiorentina. Il Corriere dello Sport ha intervistato Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, per capirne il parere sulla questione: (RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Galli duro: “De Gea non può dire certe cose. E Vanoli stia più tranquillo”
Corriere dello Sport
Galli duro: “De Gea non può dire certe cose. E Vanoli stia più tranquillo”
"Vanoli deve stare tranquillo, perché non può dire che “i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia”
La mancanza di padronanza della lingua può aver influito. Secondo me questa cosa lo ha portato a esprimere un concetto che, comunque, non va espresso. Soprattutto perché ha la fascia da capitano. Meglio nello spogliatoio? No, un capitano non dice mai una cosa del genere. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario. Entra nello spogliatoio e dice 'scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol'. E allora lo spirito è diverso. Il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c'è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile
CRISI DE GEA—
Bella domanda. Magari sono cambiati gli allenamenti. Ma se anche fosse, il portiere è il portiere. Se è forte, rimane forte. La scorsa stagione De Gea veniva da un’annata di stop, eppure i difensori fumavano una sigaretta perché c’era lui a salvare qualsiasi cosa. Quest’anno, invece, la retroguardia è sempre in apprensione
VANOLI—
Vanoli deve stare tranquillo, perché non può dire che “i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia”. Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l'errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del “noi”. Ognuno pensa al suo orticello
© RIPRODUZIONE RISERVATA