CorSport e il retroscena su Rugani: “Vanoli doveva cambiarlo, ecco cosa è successo”

Il Corriere dello Sport su Daniele Rugani

Redazione VN 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 08:07)

Il Corriere dello Sport si sofferma su Daniele Rugani. «Sarà esempio utile per i compagni giovani e meno giovani». E se a dirlo è stato Vanoli significa che quelle parole affondano le radici nel concetto sopra esposto e davvero non basta una prestazione per quanto largamente insufficiente - e in parte preoccupante per i vari riflessi - a cancellarle. (RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA)

Il ritorno alla difesa a tre, di cui Rugani è stato solo “concausa” (l’assenza di Dodo altro motivo alla base), tanto per cominciare è uno dei motivi che aiuta ad alleggerire le responsabilità dell’ex Juventus: il rendimento di una squadra non si decide certo per il modulo, ma ormai è comprovato che la Fiorentina, prima con Pioli e poi con Vanoli fino a quando l’allenatore varesino ha deciso di cambiare, con il 3-5-2 è andata e va incontro soltanto a guai e problemi.

Udine ne è stata l’ultima e non gradita riprova, quindi nel conto mettiamocela per soppesare la prestazione del numero 3. Che di suo fisicamente non poteva reggere i novanta minuti, Vanoli lo sapeva e aveva già messo in conto a un certo momento di sostituirlo, poi l’ammonizione rimediata da Pongracic a metà primo tempo ha costretto a lasciare il croato negli spogliatoi all’intervallo e il piano originario è saltato. Mettiamo tutto insieme ed ecco servita la prestazione-horror (quella è stata) del difensore classe 1994: ma si ferma lì.