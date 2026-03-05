Nazione: “Paratici avrebbe potuto prendere un difensore più forte di Rugani?”

Cosa si cela dietro l'arrivo di Rugani

Redazione VN 5 marzo - 06:46

La difesa è uno degli argomenti più difficili da rileggere in questa stagione complicata. La crisi del reparto arretrato ha inciso pesantemente non solo sull’andamento del campionato, ma anche sul percorso europeo e nelle coppe: l’altalena in Conference League (4 vittorie e 4 sconfitte) e l’eliminazione dalla Coppa Italia ne sono una conseguenza diretta. I singoli sono finiti sotto esame, da Pongracic e Comuzzo fino alla situazione particolare di Ranieri, prima messo in discussione e poi rilanciato come capitano.

Anche il mercato di gennaio non ha dato le risposte sperate. L’arrivo di Rugani non si è rivelato immediatamente funzionale e il reparto continua a mostrare fragilità. Da qui nasce la domanda: Paratici e Goretti avrebbero potuto prendere un difensore più forte o più motivato? Probabilmente sì, ma resta il dubbio che altri candidati abbiano rifiutato la Fiorentina per il timore di trovarsi coinvolti nella lotta salvezza.

Guardando al futuro, molto dipenderà dal mercato estivo. Dando per scontato – anche per scaramanzia – che la squadra riesca a salvarsi, il lavoro di Paratici sarà decisivo per ricostruire la difesa. Serviranno cambiamenti importanti e scelte mirate, concordate con l’allenatore che sarà in panchina, per garantire finalmente un salto di qualità al reparto, indipendentemente dal modulo adottato. L’obiettivo sarà anche rendere la maglia viola più attrattiva, evitando i rifiuti che si sono verificati a gennaio. Lo scrive la Nazione.