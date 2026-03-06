Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “De Gea può lasciare la Fiorentina. Il nome sondato da Fabio Paratici”

Corriere dello Sport

CorSport: “De Gea può lasciare la Fiorentina. Il nome sondato da Fabio Paratici”

CorSport: “De Gea può lasciare la Fiorentina. Il nome sondato da Fabio Paratici” - immagine 1
In bilico il futuro di David De Gea
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di David De Gea. Il portiere spagnolo potrebbe lasciare Firenze a fine stagione, con Fabio Paratici che starebbe sondando altri nomi per la porta. Il primo della lista sarebbe Michele Di Gregorio della Juventus: (RASSEGNA VN - ADDIO DE GEA, KEAN PREOCCUPA)

Lo spagnolo compirà 36 anni il prossimo 7 novembre, nove mesi fa ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028 con tanto di stipendio raddoppiato (2,4 milioni netti a stagione); è logico che la carta d'identità di De Gea imponga riflessioni all'interno del club. Paratici e i suoi stanno valutando altri profili per la porta e un nome che potrebbe tornar utile potrebbe essere quello di Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. Possibile che a fine stagione le strade di De Gea e della Fiorentina si separino, ma prima di allora c'è un patto da onorare, ovvero una salvezza da raggiungere.

Leggi anche
CorFio: “Lo dice Allegri e vale anche per la Fiorentina. Si decide tutto a Marzo”
Galli duro: “De Gea non può dire certe cose. E Vanoli stia più tranquillo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA