Malesani sorpreso: “La Fiorentina non ha una rosa top, ma nemmeno da retrocessione”

Malesani alla Gazzetta dello Sport
Redazione VN

Alberto Malesani rimane incredulo davanti alla stagione negativa della Fiorentina di Paolo Vanoli. L'ex viola non si aspettava nulla del genere. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 

Sinceramente no, perché la Fiorentina non è una squadra da ultime posizioni. Il piazzamento attuale non rispecchia assolutamente il suo valore. Certo, non ha una rosa da primi posti ma nemmeno da ultime posizioni. E stata costruita per fare come minimo un campionato tranquillo. Senza dubbio il gruppo sta rendendo al di sotto delle sue reali potenzialità

