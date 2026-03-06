Alberto Malesani rimane incredulo davanti alla stagione negativa della Fiorentina di Paolo Vanoli. L'ex viola non si aspettava nulla del genere. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Malesani sorpreso: “La Fiorentina non ha una rosa top, ma nemmeno da retrocessione”
Sinceramente no, perché la Fiorentina non è una squadra da ultime posizioni. Il piazzamento attuale non rispecchia assolutamente il suo valore. Certo, non ha una rosa da primi posti ma nemmeno da ultime posizioni. E stata costruita per fare come minimo un campionato tranquillo. Senza dubbio il gruppo sta rendendo al di sotto delle sue reali potenzialità
