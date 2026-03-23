Scanagatta si spiega: “Perché abbassarsi? Fabbian non serviva sugli angoli”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta, autore ieri di una domanda che ha fatto arrabbiare Vanoli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno

Alessio Vannini 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 14:33)

Ubaldo Scanagatta ha parlato in diretta al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

"Tutti i giornalisti che erano con me in tribuna stampa, quando Vanoli ha fatto i cambi negli ultimi 5', avevano mostrato il proprio dissenso. Poi, quando siamo arrivati in sala stampa, nessuno ha aperto bocca. Io stesso ho esordito nella mia domanda con le congratulazioni per il pareggio; poi ho espresso il mio quesito."

La domanda della discordia — "Ci siamo messi troppo dietro e, senza la parata di De Gea, avremmo perso l'ennesima partita dopo il 90'. Io non parlavo dei cambi, però ha stravolto una squadra che stava dominando il centrocampo dell'Inter. Fagioli, Ndour e Brescianini stavano facendo benissimo. Ma chi te lo fa fare di retrocedere il baricentro e portare tutti in area di rigore? Negli ultimi 5' Vanoli sbaglia sempre i cambi. Anche col Pisa abbiamo sofferto nel finale."

L'ingresso di Fabbian — "Fabbian non è né carne né pesce. Lo ha messo in campo con uno squadrone: cosa pensi possa fare? L'ex Bologna è un nano, non serve sugli angoli. Negli ultimi minuti l'Inter ha avuto due occasioni grandissime, proprio quando Vanoli ha abbassato la squadra. Nella parte centrale della gara non avevano mai passato il centrocampo; si sono manifestati pericolosi soltanto quando abbiamo retrocesso il baricentro. Anche Kean scendeva sui corner, facendo salire i difensori nerazzurri."