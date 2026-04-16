L’opinione: “Sarri? Tornerebbe con grande entusiasmo al Napoli”

Maurizio Sarri è un nome che continua a scaldare i tifosi viola. La discussione su chi sarà l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno impazza, fra chi confermerebbe Paolo Vanoli , e chi invece vorrebbe un nuovo tecnico. Intanto, a proposito di Sarri, ha parlato Mirko Valdifiori , suo ex giocatore all'Empoli ed al Napoli. Durante "Salite sulla giostra", ha detto la sua:

Un ritorno?

"Per Sarri parla il campo, e se dovesse tornare a Napoli lo farebbe con grande entusiasmo. Per me è stata una fortuna giocare in quel Napoli, c'erano grandi giocatori, ma anche adesso gli azzurri hanno una grande rosa. Sarri è un amante del calcio, è sempre motivato. Quest'anno sta vivendo un po' di alti e bassi, ma non per colpa sua, sta cercando di ricavare il massimo da una stagione difficile"