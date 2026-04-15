Lecce, verso la Fiorentina: due assenti e differenziato per alcuni giocatori

Nel pomeriggio di oggi, al Centro Sportivo di Martignano, la squadra giallorossa ha ripreso gli allenamenti agli ordini dello staff tecnico per affinare i dettagli in vista dell’impegno casalingo ai quali erano assenti Berisha e Camarda. Riposo per Gaspar mentre lavoro differenziato per quanto riguarda Banda, Pierotti e Sottil. Il comunicato del club: