Il Lecce continua la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina, una gara che potrebbe risultare decisiva per il discorso salvezza dei viola.
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Lecce, verso la Fiorentina: due assenti e differenziato per alcuni giocatori
Lecce, report allenamento in vista della Fiorentina: assenti e lavoro differenziato per alcuni giocatori verso il match di lunedì.
Nel pomeriggio di oggi, al Centro Sportivo di Martignano, la squadra giallorossa ha ripreso gli allenamenti agli ordini dello staff tecnico per affinare i dettagli in vista dell’impegno casalingo ai quali erano assenti Berisha e Camarda. Riposo per Gaspar mentre lavoro differenziato per quanto riguarda Banda, Pierotti e Sottil. Il comunicato del club:
"È ripreso nel pomeriggio di oggi al Centro Sportivo di Martignano il lavoro dei giallorossi in vista dell’impegno di lunedì sera con la Fiorentina. Assenti Berisha e Camarda, a riposo Gaspar, hanno svolto un lavoro differenziato Banda, Pierotti e Sottil. Domani mattina seduta di allenamento a Martignano"
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