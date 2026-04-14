Così Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista al The Athletic riguardo al futuro di Antonio Conte ed a un suo eventuale approdo sulla panchina dell'Italia:
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De Laurentiis: “Conte in Nazionale? E’ un uomo serio, fossi in lui ci penserei bene”
In una lunga intervista, il patron del Napoli parla anche del futuro del suo tecnico
Conte in Nazionale? Intanto non abbiamo un presidente della Federazione, quindi ancora nessuno può chiederglielo. Ha un contratto con noi, è un uomo molto serio e non abbandonerà Napoli e il Napoli all'ultimo momento. Questa squadra è una sua creatura e lui non vuole rovinarla. O mi dice immediatamente che vuole andare, e fossi in lui ci penserei bene in questo momento, o credo che Conte non lasci il Napoli. Nel caso dovrei trovare un sostituto all'altezza e devo saperlo per tempo.
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