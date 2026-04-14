Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 32° turno di campionato, chiuso dal successo della Fiorentina sulla Lazio. Tra i provvedimenti ufficializzati dalla Lega Serie A, spicca una notizia che interessa da vicino i gigliati: il prossimo avversario al Franchi, il Sassuolo, dovrà fare a meno di Domenico Berardi. L'esterno neroverde ha rimediato due turni di stop e salterà quindi la sfida di domenica 26 aprile (ore 12:30). Di seguito il dettaglio della squalifica.
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Mani al collo a un avversario: due turni a Berardi, salta la Fiorentina
Domenico Berardi viene squalificato per due turni di campionato dopo il parapiglia nel match col Genoa, a Firenze non ci sarà
Il bollettino su Berardi—
BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto
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