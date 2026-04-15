Italiano ci crede: “Stesso arbitro di Fiorentina-Basilea? Corsi e ricorsi…”

Torna Ravaglia e "sarà titolare", racconta Vincenzo Italiano alla vigilia del quarto di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna in programma a Birmingham, dopo aver lanciato dal primo minuto Pessina con il Lecce nell'ultimo turno. Ma non è tutto.

Il tecnico rossoblù preannuncia che non sarà un Bologna all'attacco con il 4-2-3-1 con Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro: "Non credo sia questa la chiave per fare tanti gol su un campo come questo. Abbiamo trovato un equilibrio e andremo avanti così. Il coraggio sta nell'attacco alla profondità a prescindere dagli interpreti". A Birmingham si andrà "per provarci con la nostra identità, senza snaturarci'" ripartendo dal 4-3-3, con Ferguson, Freuler e uno tra Moro e Pobega. Serve un'impresa, dopo il ko per 3-1 di giovedì scorso. A dare speranze a Italiano, la designazione arbitrale: "L'arbitro è lo stesso di Fiorentina-Basilea, quando siamo riusciti a ribaltare il risultato e arrivare alla finale di Conference. Corsi e ricorsi, si dice....vediamo". I Infine una richiesta: "non giudicate i miei due anni di Bologna da questa gara, a prescindere da come finirà". (ansa)