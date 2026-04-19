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Cremonese, ds Giacchetta: “Meritiamo la permanenza in A. Oggi conta il cuore”

Cremonese, ds Giacchetta: “Meritiamo la permanenza in A. Oggi conta il cuore” - immagine 1
Le parole del ds della Cremonese Simone Giacchetta prima della sfida contro il Torino
Redazione VN

Cremonese-Torino apre il campionato di questa domenica alle ore 12:30. Per i ragazzi allenati da Giampaolo è una gara fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il ds Simone Giacchetta ha parlato così ai microfoni di Dazn in merito al rush finale del campionato:

La Serie A è un patrimonio importante importante per la città e per la proprietà, una gratificazione per chi fa questo mestiere. Siamo soddisfatti del lavoro del nuovo allenatore, sta affrontando in serie gare molto particolari e vogliamo coronare il nostro sogno. Ce lo meritiamo per quanto dimostrato sul campo.

Sul calendario

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Quando giochi nella massima categoria non puoi certo aspettarti avversari morbidi. Noi guardiamo in casa nostra, consapevoli delle nostre potenzialità. Oggi anima e cuore contano più dei piedi.

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