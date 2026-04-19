Cremonese-Torino apre il campionato di questa domenica alle ore 12:30. Per i ragazzi allenati da Giampaolo è una gara fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il ds Simone Giacchetta ha parlato così ai microfoni di Dazn in merito al rush finale del campionato:
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Cremonese, ds Giacchetta: “Meritiamo la permanenza in A. Oggi conta il cuore”
Le parole del ds della Cremonese Simone Giacchetta prima della sfida contro il Torino
La Serie A è un patrimonio importante importante per la città e per la proprietà, una gratificazione per chi fa questo mestiere. Siamo soddisfatti del lavoro del nuovo allenatore, sta affrontando in serie gare molto particolari e vogliamo coronare il nostro sogno. Ce lo meritiamo per quanto dimostrato sul campo.
Sul calendario—
Quando giochi nella massima categoria non puoi certo aspettarti avversari morbidi. Noi guardiamo in casa nostra, consapevoli delle nostre potenzialità. Oggi anima e cuore contano più dei piedi.
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