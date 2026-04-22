Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulla situazione di Simon Sohm e di questi mesi passati in prestito al Bologna dalla Fiorentina. Lo svizzero, si legge, ha a disposizione un mese per convincere i dirigenti felsinei a puntare ancora su di lui e pagare il suo riscatto (oggi fissato a 12 milioni di euro). Tuttavia, le cose non appaiono così scontate.
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La situazione
Bologna, Sohm vuole restare. Ma il club chiede uno sconto o un nuovo prestito
Il Bologna considera eccessivi i 12 milioni pattuiti per il riscatto di Simon Sohm e punta ad ottenere uno sconto
Sconto?—
Perché in casa Bologna considerano eccessiva la cifra pattuita e la dirigenza punterà ad ottenere uno sconto sul suo cartellino. "Oppure si potrebbe pensare ad un rinnovo del prestito con riscatto abbassato, un po’ come successo quest'anno con Pobega". L'ex Parma vuole guadagnarsi la conferma e il suo futuro sembra oggi sempre più lontano da Firenze. ma l'epilogo potrebbe non essere così scontato.
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