Il Bologna considera eccessivi i 12 milioni pattuiti per il riscatto di Simon Sohm e punta ad ottenere uno sconto

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulla situazione di Simon Sohm e di questi mesi passati in prestito al Bologna dalla Fiorentina. Lo svizzero, si legge, ha a disposizione un mese per convincere i dirigenti felsinei a puntare ancora su di lui e pagare il suo riscatto (oggi fissato a 12 milioni di euro). Tuttavia, le cose non appaiono così scontate.