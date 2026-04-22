Ferrara: “Vanoli? Mi stupirei se restasse. Ecco chi potrebbe sostituirlo”

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Redazione VN 22 aprile - 19:46

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Non ho mai immaginato che la Fiorentina potesse retrocedere quest'anno. Detto ciò, vorrei solo che passasse velocemente questa stagione. Anche perché è una squadra brutta da vedere questa Fiorentina. È una stagione sbagliata, il punto adesso è: come ricominciare?".

Su Vanoli e sul prossimo allenatore viola — "Vanoli? Mi meraviglierebbe se restasse. Credo che la società, in questo momento, voglia far passare che Vanoli non è in discussione per un fatto di tranquillità della squadra nel finale di stagione. Ma non credo che si andrà avanti con lui. Sicuramente, quando è arrivato Vanoli, nessuno gli ha chiesto di far del bel calcio, ma di fare solamente punti. È stato bravo a farli, bisogna ringraziarlo, ma non ricomincerei da lui. Vedo difficile, comunque, anche l'arrivo di un grande allenatore come Sarri, forse Grosso sarebbe più abbordabile".

Sulle prestazioni di alcuni viola in questa stagione e sulla società — "Quest'anno possiamo salvare Fagioli e Parisi. Ndour sta facendo un buon finale di stagione, ma per il resto non ha fatto una grandissima annata. Il resto della squadra è stata nettamente deludente. Una stagione così psicotica, comunque, non si vedeva da molto tempo. La proprietà adesso deve cercare di riscaldare nuovamente gli animi dei tifosi. E non riuscirà a farlo, a mio parere, confermando Vanoli".