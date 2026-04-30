Grassia: “Vanoli, mezzo miracolo salvezza. Ma Paratici cerca un gioco migliore”

" Bisogna dare atto a Vanoli di aver compiuto un mezzo miracolo : ha preso in mano una Fiorentina che aveva ormai più di un piede in Serie B. È stato bravo a far capire subito allo spogliatoio la gravità della situazione, spiegando ai giocatori che solo loro avrebbero potuto tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Mi sono giunte voci secondo cui qualcuno nel gruppo lo riterrebbe un po' troppo 'rude' , ma io dico che in certe circostanze un allenatore deve necessariamente farsi sentire con forza."

Il futuro

"Il punto però è un altro: a parte rare eccezioni, come la sfida contro il Milan a Firenze dove i viola avrebbero meritato ampiamente la vittoria, non si è quasi mai visto un gran gioco. È proprio su questo aspetto che si stanno concentrando le riflessioni di Fabio Paratici per il futuro. In tal senso, si è parlato molto di Fabio Grosso, che ha fatto giocare bene il suo Sassuolo; lui stesso si è detto lusingato dall'eventualità di una proposta da parte della Fiorentina."