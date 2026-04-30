Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport per ripercorrere la sua carriera fino ad oggi in maglia viola:
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VIOLA NEWS news viola interviste Ndour: “Mai avuto paura di retrocedere. Vanoli? Vi dico in cosa è stato bravo”
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Ndour: “Mai avuto paura di retrocedere. Vanoli? Vi dico in cosa è stato bravo”
Le parole del centrocampista viola, Cher Ndour, in un'intervista a SkySport sulla stagione della Fiorentina
Siamo carichi. La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni: siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica. Retrocessione?Non ho mai avuto paura anche se il rischio era alto per una squadra non abituata a stare lì. È stato molto difficile: ci siamo riscattati nel girone di ritorno con partite importanti. Penso che, alla fine, meritiamo questo traguardo. Per quanto piccolo.
Su Vanoli—
È stato bravo nel ricreare lo spirito di squadra e a farci tornare ad essere un gruppo. Le qualità ci sono sempre state, il problema era sfruttarle: un singolo può decidere la partita, ma non la stagione.
La sua stagione—
Per me è stata una stagione positiva e in crescita. Ma è lo specchio del rendimento generale: tolte le sconfitte contro il Crystal Palace, negli ultimi mesi abbiamo fatto veramente molto bene. Sono cresciuto io come tutti. Migliorare? Un po' in tutto. Il bello di giocare a calcio è proprio questo: migliorare ogni giorno. Ho 21 anni e tanti anni di carriera davanti. Allenarmi a questi livelli fa crescere sotto ogni aspetto.
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