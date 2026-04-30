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Ndour: “Mai avuto paura di retrocedere. Vanoli? Vi dico in cosa è stato bravo”

Ndour: “Mai avuto paura di retrocedere. Vanoli? Vi dico in cosa è stato bravo” - immagine 1
Le parole del centrocampista viola, Cher Ndour, in un'intervista a SkySport sulla stagione della Fiorentina
Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport per ripercorrere la sua carriera fino ad oggi in maglia viola:

Siamo carichi. La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni: siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica. Retrocessione?Non ho mai avuto paura anche se il rischio era alto per una squadra non abituata a stare lì. È stato molto difficile: ci siamo riscattati nel girone di ritorno con partite importanti. Penso che, alla fine, meritiamo questo traguardo. Per quanto piccolo.

Su Vanoli

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È stato bravo nel ricreare lo spirito di squadra e a farci tornare ad essere un gruppo. Le qualità ci sono sempre state, il problema era sfruttarle: un singolo può decidere la partita, ma non la stagione.

La sua stagione

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Per me è stata una stagione positiva e in crescita. Ma è lo specchio del rendimento generale: tolte le sconfitte contro il Crystal Palace, negli ultimi mesi abbiamo fatto veramente molto bene. Sono cresciuto io come tutti. Migliorare? Un po' in tutto. Il bello di giocare a calcio è proprio questo: migliorare ogni giorno. Ho 21 anni e tanti anni di carriera davanti. Allenarmi a questi livelli fa crescere sotto ogni aspetto.

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