In un'intervista a SkySport, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, ha ripercorso la propria carriera partendo dall'esperienza all'estero con la maglia del Benfica:
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VIOLA NEWS news viola interviste Giovani italiani all’estero? Ndour: “Consiglio di provare, ecco cosa è utile”
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Giovani italiani all’estero? Ndour: “Consiglio di provare, ecco cosa è utile”
Ripercorrendo la propria carriera, il centrocampista Cher Ndour, ha parlato anche della sua esperienza all'estero
Ho deciso di cambiare aria a 16. All'Atalanta mi trovavo benissimo, è uno dei migliori settori giovanili d'Italia, ma avevo bisogno di nuovi stimoli. È stata una buona scelta: ho vinto la Youth League, ho quasi da subito giocato in seconda squadra in Serie B, quindi l’esordio in prima squadra e la chiamata del Psg. Non posso dire se in senso assoluto sia meglio restare o andare. A me è servito e se dovessi consigliarlo a qualcun altro gli direi di provare, ma solo se è convinto al 100%. Se ne fa una questione di soldi, allora è fuori strada.
Poco spazio ai giovani in Italia—
All'estero i giovani non giocano a caso, il posto se lo guadagnano. E così è anche in Italia. È vero che ci sono giovani forti all’estero, ma le selezioni giovanili della nostra Nazionale vanno spesso infondo nelle competizioni. Secondo me sono molto utili le formazioni Under 23 dei club, cioè le seconde squadre. Ti obbligano ad alzare il livello e ti possono portare più spesso ad allenarti in prima squadra.
La Nazionale—
Ho fatto tutta la trafila e spero prima o poi di esordire nella selezione maggiore. Baldini?È un'ottimo allenatore e una persona splendida. Non ce ne sono così tante nel calcio.
Al PSG e Donnarumma—
Con lui ho un rapporto bellissimo. Al Psg mi ha accolto da fratello maggiore: aveva capito che per me entrare in quello spogliatoio fosse quasi come se stessi giocando alla Play Station. Mi ha fatto sentire parte del gruppo. Addirittura, quando ci chiamavano le nostre selezioni nazionali, andavamo a Coverciano insieme da Parigi. Luis Enrique? Ha sempre detto che preferiva vincere con tanti gol, fatti o subiti. La sua è una delle migliori squadre d’Europa per gioco espresso e ha un rendimento eccellente anche dal punto di vista fisico: non hanno mai riposato dalla scorsa estate.
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