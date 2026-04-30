Il prossimo allenatore

"Per quanto riguarda il prossimo allenatore, so che come nome non infiamma la piazza, ma se si decidesse di cambiare Vanoli, io punterei suFabio Grosso. È un profilo molto sottostimato, ma ha dimostrato di saper fare buone partite e ottenere risultati concreti. Prima o poi Sarri approderà a Firenze, ma è un tecnico 'stile Pioli', con un’identità molto definita. Grosso, invece, rappresenterebbe una scommessa diversa. De Rossi? Ha bisogno ancora di qualche anno di esperienza per una piazza come Firenze; è un tecnico che si esalta molto, ma non è detto che mettere due fuochi a confronto (lui e l'ambiente viola ndr.) porti a un buon risultato."