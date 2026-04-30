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Sabatini: “Fiorentina, ecco perché sceglierei Grosso e non Sarri o De Rossi”

Sabatini: “Fiorentina, ecco perché sceglierei Grosso e non Sarri o De Rossi” - immagine 1
Le parole del giornalista Sandro Sabatini sul momento viola e su alcune tematiche spinose riguardanti il futuro della Fiorentina
Alessio Vannini

Sandro Sabatini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni tematiche di casa viola:

"In estate nessuno pagherà la clausola rescissoria per Kean. Credo che la sua valutazione non supererà i 35 milioni; personalmente, se non arrivassero offerte da oltre 40 milioni, me lo terrei. Parliamo di un ragazzo esuberante, che ultimamente è stato protagonista di episodi poco tranquilli anche fuori dal campo. Per questo chiederei chiaramente a Moise se sia felice di restare in viola: in caso contrario, lo lascerei andare senza troppi rimpianti."

Il prossimo allenatore

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"Per quanto riguarda il prossimo allenatore, so che come nome non infiamma la piazza, ma se si decidesse di cambiare Vanoli, io punterei suFabio Grosso. È un profilo molto sottostimato, ma ha dimostrato di saper fare buone partite e ottenere risultati concreti. Prima o poi Sarri approderà a Firenze, ma è un tecnico 'stile Pioli', con un’identità molto definita. Grosso, invece, rappresenterebbe una scommessa diversa. De Rossi? Ha bisogno ancora di qualche anno di esperienza per una piazza come Firenze; è un tecnico che si esalta molto, ma non è detto che mettere due fuochi a confronto (lui e l'ambiente viola ndr.) porti a un buon risultato."

La decisione di Paratici

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"Nella scelta che dovrà compiere Paratici, vedremo se prevarrà la massima responsabilità o una logica autoprotettiva. Scegliere Sarri, ad esempio, significherebbe tutelarsi: se l'ex Lazio dovesse fallire, la colpa ricadrebbe sull'allenatore e non su chi lo ha portato a Firenze."

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