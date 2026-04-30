Sandro Sabatini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni tematiche di casa viola:
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Sabatini: “Fiorentina, ecco perché sceglierei Grosso e non Sarri o De Rossi”
"In estate nessuno pagherà la clausola rescissoria per Kean. Credo che la sua valutazione non supererà i 35 milioni; personalmente, se non arrivassero offerte da oltre 40 milioni, me lo terrei. Parliamo di un ragazzo esuberante, che ultimamente è stato protagonista di episodi poco tranquilli anche fuori dal campo. Per questo chiederei chiaramente a Moise se sia felice di restare in viola: in caso contrario, lo lascerei andare senza troppi rimpianti."
Il prossimo allenatore—
"Per quanto riguarda il prossimo allenatore, so che come nome non infiamma la piazza, ma se si decidesse di cambiare Vanoli, io punterei suFabio Grosso. È un profilo molto sottostimato, ma ha dimostrato di saper fare buone partite e ottenere risultati concreti. Prima o poi Sarri approderà a Firenze, ma è un tecnico 'stile Pioli', con un’identità molto definita. Grosso, invece, rappresenterebbe una scommessa diversa. De Rossi? Ha bisogno ancora di qualche anno di esperienza per una piazza come Firenze; è un tecnico che si esalta molto, ma non è detto che mettere due fuochi a confronto (lui e l'ambiente viola ndr.) porti a un buon risultato."
La decisione di Paratici—
"Nella scelta che dovrà compiere Paratici, vedremo se prevarrà la massima responsabilità o una logica autoprotettiva. Scegliere Sarri, ad esempio, significherebbe tutelarsi: se l'ex Lazio dovesse fallire, la colpa ricadrebbe sull'allenatore e non su chi lo ha portato a Firenze."
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