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De Rossi: “Incontreremo squadre fortissime o in lotta. Ma siamo salvi”

De Rossi
Le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, sui prossimi impegni dei propri giocatori
Redazione VN

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta. Le sue parole sui prossimi impegni, tra cui anche quello contro la Fiorentina:

Dobbiamo fare i punti. Non per la matematica, anche se è fondamentale. La salvezza l’abbiamo già raggiunta un paio di settimane fa. Ogni partita si può vincere e ha le sue chiavi di lettura e le sue strategie per poterla vincere. Sappiamo che possiamo anche perdere contro squadre meno forti. Credo sia una grande prova di maturità che abbiamo già dimostrato contro il Como e che dobbiamo continuare a dimostrare, anche perché affronteremo squadre fortissime o in lotta come il Lecce.

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