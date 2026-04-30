Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta. Le sue parole sui prossimi impegni, tra cui anche quello contro la Fiorentina:
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De Rossi: “Incontreremo squadre fortissime o in lotta. Ma siamo salvi”
Le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, sui prossimi impegni dei propri giocatori
Dobbiamo fare i punti. Non per la matematica, anche se è fondamentale. La salvezza l’abbiamo già raggiunta un paio di settimane fa. Ogni partita si può vincere e ha le sue chiavi di lettura e le sue strategie per poterla vincere. Sappiamo che possiamo anche perdere contro squadre meno forti. Credo sia una grande prova di maturità che abbiamo già dimostrato contro il Como e che dobbiamo continuare a dimostrare, anche perché affronteremo squadre fortissime o in lotta come il Lecce.
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