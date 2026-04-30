La Roma affronta l'impegno di lunedì contro la Fiorentina dovendo gestire diverse assenze pesanti: oltre allo squalificato El Aynaoui, mancheranno per infortunio Dovbyk, Ferguson e Pellegrini, mentre le condizioni di Celik restano incerte a causa di un fastidio muscolare. Le certezze arrivano però dalla difesa, dove il trio composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso agirà stabilmente a protezione del portiere Svilar.
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Per quanto riguarda il resto della formazione, Rensch e Wesley sono i favoriti sulle fasce, mentre a centrocampo Cristante sarà affiancato da uno tra Pisilli e Koné, con il giovane italiano attualmente in vantaggio sul francese. In attacco, dietro l'unica punta Malen, agiranno Soulé e uno tra Dybala ed El Shaarawy, con la "Joya" impegnata nel consueto ballottaggio per una maglia da titolare.
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