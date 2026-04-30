Per quanto riguarda il resto della formazione, Rensch e Wesley sono i favoriti sulle fasce, mentre a centrocampo Cristante sarà affiancato da uno tra Pisilli e Koné, con il giovane italiano attualmente in vantaggio sul francese. In attacco, dietro l'unica punta Malen, agiranno Soulé e uno tra Dybala ed El Shaarawy, con la "Joya" impegnata nel consueto ballottaggio per una maglia da titolare.