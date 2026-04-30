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VIDEO – De Rossi, una conferenza tutta da ridere per colpa di… un’ape

VIDEO – De Rossi, una conferenza tutta da ridere per colpa di… un’ape - immagine 1
Il piccolo siparietto durante la conferenza stampa tra l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi e un'ape
Redazione VN

L'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. L'ex Roma, intento a rispondere alle domande dei giornalisti, è stato disturbato da un'ape che volava nella stanza:

Hai un ape in testa, è gigante tra l'altro.

Il video:

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