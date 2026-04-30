Stefano Cecchi ha parlato come ospite al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole riguardo a
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Sarri? Mi affido al ds per l’allenatore. Perché non ripartirei da Kean”
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Cecchi: “Sarri? Mi affido al ds per l’allenatore. Perché non ripartirei da Kean”
Stefano Cecchi al Pentasport: "De Gea e Fagioli al centro del progetto. Vi spiego perché escludo Kean. Mi affido a Paratici per il nuovo allenatore"
Io ripartirei da De Gea e Fagioli, che metterei al centro del progetto. Kean l'ho sempre difeso, ma le cose che ha fatto ultimamente non mi hanno convinto. O dimostra di voler stare a Firenze o, se non ha voglia, meglio che se ne vada. Se torna quello dello scorso anno, con la stessa voglia allora può rimanere, ma per cosa ha dato quest'anno, se ne può anche andare.
Sguardo al futuro—
Vorrei vedere qualche faccia nuova per il prossimo anno. Braschi non mi dispiacerebbe scoprirlo, ma se Vanoli non l'ha messo è inutile fargli la polemica contro. A salvezza ottenuta, non ha senso dividersi sul tema "Braschi".
Il lavoro di Vanoli—
Vanoli ha fatto il suo, se lo vogliamo salutare almeno facciamogli un applauso. Ho visto che l'80% dei fiorentini vorrebbe Sarri, io invece mi affido a Paratici per un nome nuovo. Ma noi fiorentini dobbiamo offrire fiorentinità, dobbiamo far innamorare chi passa di qua.
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