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De Sisti: “I più forti vanno tenuti. Vanoli ha salvato una squadra sotto tensione”

De Sisti: “I più forti vanno tenuti. Vanoli ha salvato una squadra sotto tensione” - immagine 1
L'ex viola e Roma De Sisti al Pentasport: "Kean e gli altri più forti vanno tenuti. Vanoli ha recuperato una squadra sotto tensione"
Redazione VN

Durante il Pentasport di Radio Bruno, Giancarlo De Sisti, ex viola e Roma è intervenuto per dire la sua riguardo alla squadra, all'allenatore e alla partita di lunedì sera contro i giallorossi all'Olimpico.

Mi aspetto una partita combattuta, con obiettivi diversi. La Roma sembra che debba vincere a tutti i costi: sarà essenziale la determinazione. La Fiorentina è stata vicinissima al peggio: io mi sono messo nei panni dell'allenatore... poi abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo. Chiaro è che qualcosa non stava funzionando.

Tra cessioni e conferme

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Vanoli ha studiato così bene le partite che bisogna farli un plauso. L'operazione di recupero che ha fatto, con tutta quella tensione intorno, merita l'appello. Kean va tenuto, come tutti i giocatori più forti. Intorno ad un'ossatura importante composta da 4/5 giocatori importanti, ci possono anche essere dei giovani che crescono.

Le tensioni in casa Roma

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A volte ci sono delle incomprensioni: non si tratta dei giocatori, ma di tutte le persone che compongono una società di calcio. Non so cosa sia successo di preciso.

 

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