Durante il Pentasport di Radio Bruno, Giancarlo De Sisti, ex viola e Roma è intervenuto per dire la sua riguardo alla squadra, all'allenatore e alla partita di lunedì sera contro i giallorossi all'Olimpico.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Sisti: “I più forti vanno tenuti. Vanoli ha salvato una squadra sotto tensione”
news viola
De Sisti: “I più forti vanno tenuti. Vanoli ha salvato una squadra sotto tensione”
L'ex viola e Roma De Sisti al Pentasport: "Kean e gli altri più forti vanno tenuti. Vanoli ha recuperato una squadra sotto tensione"
Mi aspetto una partita combattuta, con obiettivi diversi. La Roma sembra che debba vincere a tutti i costi: sarà essenziale la determinazione. La Fiorentina è stata vicinissima al peggio: io mi sono messo nei panni dell'allenatore... poi abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo. Chiaro è che qualcosa non stava funzionando.
Tra cessioni e conferme—
Vanoli ha studiato così bene le partite che bisogna farli un plauso. L'operazione di recupero che ha fatto, con tutta quella tensione intorno, merita l'appello. Kean va tenuto, come tutti i giocatori più forti. Intorno ad un'ossatura importante composta da 4/5 giocatori importanti, ci possono anche essere dei giovani che crescono.
Le tensioni in casa Roma—
A volte ci sono delle incomprensioni: non si tratta dei giocatori, ma di tutte le persone che compongono una società di calcio. Non so cosa sia successo di preciso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA