Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alberto Malusci, ex viola intervenuto per commentare la situazione attuale a Firenze. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Chi è soddisfatto non tifa viola. Paratici ha due imprese da compiere”
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Malusci: “Chi è soddisfatto non tifa viola. Paratici ha due imprese da compiere”
Malusci al Pentasport: "Chi è soddisfatto, non tifa Fiorentina. Paratici deve fare un gran lavoro d'estate e ripartire dai tre più forti"
Kean lo farei partire solo se offrissero una cifra importante. A volte forse ci scordiamo chi è stato: è vero, quest'anno era in difficoltà, ma l'anno scorso è andato in doppia cifra sostenendo l'attacco tutto da solo... e poi è il centravanti della nazionale. Come abbiamo aspettato Gudmundsson per due anni, adesso trattare Kean come si sta trattando non ci sta.
La dimensione della Fiorentina—
Anche De Gea è partito male, ma adesso sta facendo bene. Riguardo a Fagioli, stanno uscendo davvero le sue grandissime qualità. E i giocatori di qualità vanno tenuti, ma loro devono dimostrare qualcosa in più. Io sono ambizioso e vorrei che la società lo fosse come lo siamo noi fiorentini. I tifosi devono far sentire la propria voce: la dimensione viola è arrivare tra le prime 5-6. Chi è felice così, è sicuro che tifi Fiorentina?
Il lavoro del ds e la salvezza vicina—
Ho fiducia in Paratici: secondo me riuscirà in due imprese: La prima è tenere i tre calciatori più importanti, la seconda è sfoltire la rosa nel modo migliore. La Fiorentina non è ancora matematicamente salva ma il più l'ha fatto. Contro la Roma sarà difficile: loro sono in confusione societaria, Gasperini sta prendendo sempre più potere. Questa non è mai una partita semplice, hanno una bella squadra e un allenatore, anche se antipatico, molto bravo. Noi non dobbiamo scendere in campo con la tensione e la paura, altrimenti giochiamo male: dobbiamo avere la testa libera.
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