A Radio Bruno, nel corso del Pentasport, abbiamo potuto sentire l'intervento di Chiara Zucchelli, del Corriere dello Sport Roma, che ha voluto concentrarsi sulla partita dell'Olimpico e soprattutto sulle voci su Paratici in giallorosso. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Roma: “Paratici non è nella lista dei giallorossi. L’unico qua è il figlio”
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Da Roma: “Paratici non è nella lista dei giallorossi. L’unico qua è il figlio”
Chiara Zucchelli, del Corriere dello Sport Roma, smentisce le voci sull'interesse giallorosso nei confronti di Paratici. Leggi le sue parole.
Il problema non è fuori da Trigoria, ma dentro: vedi Totti e Spalletti. Le dichiarazioni di Ranieri hanno veramente stupito tutti, non si pensava che il punto di rottura sarebbe stato tra lui e Gasperini. Le voci su Paratici? A inizio settimana la Roma ci ha chiamati, ma Giuntoli e Paratici non sono nella lista che ci hanno comunicato. Penso che il prossimo anno ci sarà solo un Paratici nella Roma, ed è il figlio che gioca in Under 18.
Le prospettive per lunedì all'Olimpico.—
La Fiorentina, anche se non matematicamente salva, potrebbe avere una leggerezza mentale pericolosa per la Roma, che ha fatto meno punti dei viola ultimamente. Kone sta recuperando, penso sarà in panchina. Dybala deve ritrovare un po' di sicurezza, soprattutto nel calciare.
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