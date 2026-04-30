Insieme anche nei momenti di relax. Alcuni giocatori della Fiorentina si sono concessi un momento di svago all’aria aperta, fotografati sorridenti sui gonfiabili.
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FOTO – Fiorentina in gruppo anche nei momenti di relax: lo scatto di Lezzerini
Alcuni giocatori della Fiorentina si sono goduti dei momenti di relax tutti insieme
Nonostante una salvezza da raggiungere aritmeticamente, lo spirito di squadra non manca. La foto pubblicata da Lezzerini sul proprio profilo Instagram ritrae Piccoli, Christensen, Gosens, Fabbian, Fazzini, Fagioli e Pongracic:
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