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FOTO – Fiorentina in gruppo anche nei momenti di relax: lo scatto di Lezzerini

FOTO – Fiorentina in gruppo anche nei momenti di relax: lo scatto di Lezzerini - immagine 1
Alcuni giocatori della Fiorentina si sono goduti dei momenti di relax tutti insieme
Redazione VN

Insieme anche nei momenti di relax. Alcuni giocatori della Fiorentina si sono concessi un momento di svago all’aria aperta, fotografati sorridenti sui gonfiabili.

Nonostante una salvezza da raggiungere aritmeticamente, lo spirito di squadra non manca. La foto pubblicata da Lezzerini sul proprio profilo Instagram ritrae Piccoli, Christensen, Gosens, Fabbian, Fazzini, Fagioli e Pongracic:

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