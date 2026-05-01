Polverosi: “Firenze non vuole Vanoli? Al suo posto mica arriva Allegri o Spalletti”

Altra osservazione: l’ambiente storce il naso quando si parla dell’eventuale conferma di Vanoli. In giro non raccoglie tanti consensi. Ecco, qui dovremmo fare un bell’esame di coscienza collettivo e ricordare il passato lontano e recente. Claudio Ranieri venne salutato dai tifosi con questo striscione: “Ranieri, facci l’ultima magia, sparisci”. Con i viola aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa e a Barcellona gli avevano scippato una finale di Coppa delle Coppe. Quando, dopo anni e altre vittorie, è tornato a Firenze alla guida del Cagliari, il Franchi si è alzato tutto in piedi per applaudirlo. Vincenzo Italiano se n’è andato anche per il malumore che avvertiva intorno a sé. A Bologna ha vinto la Coppa Italia, è tornato a Firenze con i rossoblù e la curva lo ha ricoperto di applausi. Poi è toccato a Palladino, 65 punti, record di 8 vittorie di fila e via con la contestazione finale. Per il verso opposto: è arrivato Pioli e tutta Firenze di nuovo innamorata. Si è visto come è finita. Quindi calma. Quanto meno Vanoli, dopo un anno così tribolato, avrebbe il vantaggio, rispetto ad altri suoi colleghi, di sapere dove mettere le mani per le operazioni di mercato in uscita.