Brescianini: “Ho lasciato Bergamo per un motivo. Al VP mi hanno convinto così”

Il centrocampista viola Marco Brescianini, arrivato a gennaio alla Fiorentina, ha parlato del suo momento e del suo futuro ai microfoni di Tuttosport. Con la salvezza quasi alle porte, guarda indietro agli ultimi mesi: "Sapevo che non sarebbe stata facile. Siamo quasi all'obiettivo ma restiamo con i piedi per terra, non è ancora finita" spiega. Non era facile riprendere in mano la stagione: "A inizio anno abbiamo avuto una svolta, siamo stati bravi un po' tutti a partire dai dirigenti. Sapevamo di dover fare una scalata e abbiamo pensato soltanto a questo. Ora giocando per ultimi conosceremo i risultati delle altre, ma il nostro approccio alla gara non cambierà". Prossima tappa Roma, contro un Gasperini definito "fenomeno" e contro una delle sorprese di questo campionato, secondo il giocatore viola da accomunare al Como.