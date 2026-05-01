Il centrocampista viola Marco Brescianini, arrivato a gennaio alla Fiorentina, ha parlato del suo momento e del suo futuro ai microfoni di Tuttosport. Con la salvezza quasi alle porte, guarda indietro agli ultimi mesi: "Sapevo che non sarebbe stata facile. Siamo quasi all'obiettivo ma restiamo con i piedi per terra, non è ancora finita" spiega. Non era facile riprendere in mano la stagione: "A inizio anno abbiamo avuto una svolta, siamo stati bravi un po' tutti a partire dai dirigenti. Sapevamo di dover fare una scalata e abbiamo pensato soltanto a questo. Ora giocando per ultimi conosceremo i risultati delle altre, ma il nostro approccio alla gara non cambierà". Prossima tappa Roma, contro un Gasperini definito "fenomeno" e contro una delle sorprese di questo campionato, secondo il giocatore viola da accomunare al Como.
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VIOLA NEWS news viola stampa Brescianini: “Ho lasciato Bergamo per un motivo. Al VP mi hanno convinto così”
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Brescianini: “Ho lasciato Bergamo per un motivo. Al VP mi hanno convinto così”
Marco Brescianini, intervistato da Tuttosport, racconta il suo presente alla Fiorentina e focalizza l'obiettivo salvezza.
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Oggi non c'è spazio per ripensare all'addio all'Atlanta, perché il pensiero è soltanto sulla Fiorentina: "Ho scelto io di andare via per cercare più spazio in un club importantissimo. È stata una tappa intermedia della mia carriera. Ho scelto la Fiorentina perché hanno un progetto ambizioso" spiega. Nella speranza di vedere presto il vero Brescianini: "Magari già a Roma - sorride - anche perché finora ho avuto qualche problema fisico e ho giocato meno nella prima parte di stagione".
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