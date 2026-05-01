Brescianini: “Io un punto fermo della Fiorentina. Futuro Vanoli? Ecco a cosa pensa”

Nella sua intervista di oggi con Tuttosport, Marco Brescianini ha parlato anche del suo futuro rigorosamente in viola. Alla fine del campionato e al raggiungimento della salvezza scatterà il suo obbligo di riscatto per 10 milioni, con contratto fino al 2030. A 26 anni sarà nel pieno della maturità calcistica e il calciatore ha le idee chiare: "Ho scelto di venire a Firenze perché c'è un progetto ambizioso. Portiamo a casa questa stagione per ripartire con alti obiettivi. In società tutti vogliono alzare il livello e tornare protagonisti" racconta.

Sogno nel cassetto

E anche nel suo futuro c'è solo la Fiorentina: "Voglio diventare un giocatore importante, un punto fermo della squadra. E poi raggiungere l'Europa, anche oltre la Conference. Credo che lo status del club sia questo". E poi - perché no - uno sguardo alla Nazionale: "Con Spalletti ho realizzato il sogno, ogni giocatore deve fare il massimo per centrare i traguardi". A proposito di allenatori, ora tiene banco il futuro di Vanoli: "Ha fatto un grande lavoro e con lui ho un bel rapporto. Pensa soltanto a salvare la Fiorentina ed è il primo a non mollare. Certe decisioni, però, non spettano a noi giocatori". E ci sarà tempo anche per i 100 anni della Fiorentina: "Ma prima il riscatto" sorride.