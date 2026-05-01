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Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze”

Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze” - immagine 1
L'ex bomber dell'Udinese elogia il lavoro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo e consiglia così Fabio Paratici
Redazione VN

Nella prossima stagione ci saranno tanti cambi in panchina. Anche la Fiorentina, con molta probabilità, cambierà. E Totò Di Natale ha le idee chiare su chi potrebbe prendere il posto di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 

Chi si meriterebbe una chance importante? Grosso. Di Fabio si parla poco perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro. Sarebbe 'intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L'Udinese ha dato noia a diverse big quest'anno

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