Nella prossima stagione ci saranno tanti cambi in panchina. Anche la Fiorentina, con molta probabilità, cambierà. E Totò Di Natale ha le idee chiare su chi potrebbe prendere il posto di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze”
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Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze”
L'ex bomber dell'Udinese elogia il lavoro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo e consiglia così Fabio Paratici
Chi si meriterebbe una chance importante? Grosso. Di Fabio si parla poco perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro. Sarebbe 'intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L'Udinese ha dato noia a diverse big quest'anno
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