Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze”

L'ex bomber dell'Udinese elogia il lavoro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo e consiglia così Fabio Paratici

Nella prossima stagione ci saranno tanti cambi in panchina. Anche la Fiorentina, con molta probabilità, cambierà. E Totò Di Natale ha le idee chiare su chi potrebbe prendere il posto di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: