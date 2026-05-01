Nazione: “Così la Fiorentina di Paolo Vanoli viaggia verso la salvezza”

La Fiorentina di Paolo Vanoli è sempre più vicino alla salvezza, con la sfida con la Roma che potrebbe diventare decisiva

È solo una questione di numeri, e dopo l’ultimo turno sorridono alla Fiorentina, sempre più vicina alla salvezza, che potrebbe diventare aritmetica già nel prossimo match contro la Roma. La quota sicurezza, fissata attualmente a 41 punti ma destinata a scendere, mette i viola in posizione favorevole: escluse Pisa e Hellas Verona, ormai quasi retrocesse, restano cinque squadre coinvolte nella lotta per evitare il terzultimo posto.