È solo una questione di numeri, e dopo l’ultimo turno sorridono alla Fiorentina, sempre più vicina alla salvezza, che potrebbe diventare aritmetica già nel prossimo match contro la Roma. La quota sicurezza, fissata attualmente a 41 punti ma destinata a scendere, mette i viola in posizione favorevole: escluse Pisa e Hellas Verona, ormai quasi retrocesse, restano cinque squadre coinvolte nella lotta per evitare il terzultimo posto.
La Nazione
Nazione: “Così la Fiorentina di Paolo Vanoli viaggia verso la salvezza”
Lo 0-0 ottenuto contro il Sassuolo ha portato il vantaggio a +9 sulla Cremonese. Con quattro giornate ancora da giocare, alla Fiorentina potrebbe bastare anche un pareggio all’Olimpico, a patto che la Cremonese perda contro la Lazio: in quel caso il +10 con tre partite rimanenti significherebbe salvezza matematica.
Se invece la Cremonese dovesse fare punti, i viola sarebbero costretti a vincere per chiudere i giochi. In caso contrario, tutto verrebbe rimandato alla sfida contro il Genoa. Resta comunque un dato rassicurante: secondo le proiezioni attuali, la salvezza potrebbe bastare anche a quota 32 punti, permettendo alla Fiorentina di affrontare con maggiore serenità il finale di stagione, nonostante i big match ancora in programma. Lo scrive la Nazione.
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