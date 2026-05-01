CorSport: “Vanoli senza attaccanti. Ecco chi giocherà punta con la Roma”

Senza Piccoli e Kean, Paolo Vanoli deve trovare delle soluzioni per l'attacco. Tutto nelle mani di Albert Gudmundsson

Redazione VN 1 maggio 2026 (modifica il 1 maggio 2026 | 08:42)

Albert Gudmundsson è pronto a riprendersi il ruolo di centravanti nella Fiorentina. Se Roberto Piccoli non dovesse recuperare, sarà l’islandese a guidare l’attacco, come già visto contro il Sassuolo. La sua prestazione al Franchi ha dato segnali positivi a Paolo Vanoli, che potrebbe riproporlo anche contro la Roma. Gudmundsson ha dimostrato grande disponibilità e duttilità, adattandosi alle esigenze della squadra.

Le sensazioni sono incoraggianti soprattutto quando gioca vicino alla porta: migliore nel fraseggio con gli esterni, più coinvolto nella manovra e pericoloso anche in zona gol, come dimostra il tacco che ha sfiorato una rete spettacolare. Il ruolo di falso nove potrebbe essere la chiave per valorizzarlo, evitando che si allontani troppo dall’area, limite già emerso anche nella scorsa stagione quando tendeva a uscire dal vivo del gioco offensivo.

Lo stesso Gudmundsson ha dichiarato di preferire partire dalla fascia sinistra o giocare da trequartista, ma si è detto disponibile a ricoprire più ruoli pur di aiutare la squadra. Nonostante una stagione altalenante, resta il capocannoniere viola con 10 gol complessivi tra campionato e Conference League. Tuttavia, oltre ai numeri, tifosi e club si aspettano maggiore continuità e presenza nelle prestazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.