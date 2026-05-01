Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Albert Gudmundsson. L'islandese ha firmato un contratto di quattro anni con il club toscano, dunque fino al 2029.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport su Gudmundsson: “Torni a incantare gli spettatori con le sue giocate”
Corriere dello Sport
CorSport su Gudmundsson: “Torni a incantare gli spettatori con le sue giocate”
Adesso però Gudmundsson dovrà dimostrare di non essersi dimenticato come incantare gli spettatori con le sue giocate
Contratto Gudmundsson—
Lo scorso giugno la dirigenza ha ridiscusso l'accordo col Genoa abbassando la parte fissa del prezzo che avrebbe dovuto sborsare per riscattarlo, da 17 a 13 milioni. A cui si erano già aggiunti circa 6 milioni di prestito oneroso. Per un affare da quasi 20 milioni totali. All'islandese sono stati anche garantiti 2,2 milioni di euro netti a stagione.
Futuro—
Adesso però Gud dovrà dimostrare di non essersi dimenticato come incantare gli spettatori con le sue giocate, ossia ciò che ha spinto la Fiorentina puntarci.
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