CorSport su Gudmundsson: “Torni a incantare gli spettatori con le sue giocate”

Contratto Gudmundsson

Lo scorso giugno la dirigenza ha ridiscusso l'accordo col Genoa abbassando la parte fissa del prezzo che avrebbe dovuto sborsare per riscattarlo, da 17 a 13 milioni. A cui si erano già aggiunti circa 6 milioni di prestito oneroso. Per un affare da quasi 20 milioni totali. All'islandese sono stati anche garantiti 2,2 milioni di euro netti a stagione.